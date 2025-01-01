Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Da beißt die Maus keinen Faden ab

SAT.1Staffel 9Folge 1
Da beißt die Maus keinen Faden ab

Da beißt die Maus keinen Faden abJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 1: Da beißt die Maus keinen Faden ab

22 Min.Ab 12

Mit Speck fängt man Mäuse: Während die Kommissare versuchen, den Mord am 37-jährigen Familienvater Paul Holtermann aufzuklären, kämpfen sie mit einem tierischen Bewohner im Büro. Werden sie es schaffen, gleichzeitig Mörder und Maus dingfest zu machen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen