Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Kein Ausweg
22 Min.Ab 12
Erst verschwindet die zwölfjährige Sarah, und kurz darauf fehlt auch von ihrem Vater Olaf jede Spur. Sarahs Mutter Lena ist verzweifelt. Hat Olafs kriminelle Vergangenheit etwas mit den mysteriösen Vorfällen zu tun? Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird es Ihnen gelingen, Vater und Tochter wohlbehalten ausfindig zu machen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick