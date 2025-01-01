Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Der Tyrann
22 Min.Ab 12
Familie Rombach scheint eine harmonische Gemeinschaft zu sein - bis die abhängige Sara Rombach plötzlich erstochen in ihrer durchwühlten Wohnung aufgefunden wird. Die Kommissare schätzen, dass Sara ihren Mörder kannte. Die Ermittlungen reichen von ihrem direkten Umfeld bis hin zum Drogenmilieu. Dabei erhält die scheinbar so idyllische Fassade der Familie Rombach tiefe Risse ...
