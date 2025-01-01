Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 65
Folge 65: Wo die Liebe hinfällt

22 Min.Ab 12

Der 48-jährige Ulrich Jung ist schwer verliebt in seine 30 Jahre jüngere Freundin Chantal. Als er sie mit einem Heiratsantrag überrascht, wartet ein böses Erwachen auf ihn - nur zwei Tage nach seinem Antrag wird er erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. Steckt hinter dem Motiv des Täters Eifersucht oder wollte er mit dem Mord die Hochzeit des ungleichen Paares verhindern?

SAT.1
