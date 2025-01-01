Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geliebtes Biest

SAT.1Staffel 12Folge 50
Geliebtes Biest

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 50: Geliebtes Biest

23 Min.Ab 12

Die unsympathische Dr. Sonja Brandauer erliegt einem allergischen Schock und wird von einem Kollegen tot im Krankenhaus aufgefunden. Schnell fällt der Verdacht auf ihren ehemaligen Kollegen Dr. Peter Weller. Doch steckt er wirklich hinter der Tat? Die Kommissare stoßen während der Ermittlungen auf verletzte Gefühle, Neid und Rachsucht ...

