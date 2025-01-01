Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Sodom und Gomorrha
22 Min.Ab 12
Auf Sabrina, die endlich ihrer Ehehölle entfliehen möchte, wartet ein schreckliches Ende: Ein Treppensturz kostet sie ihr Leben. Ein Unfall kann jedoch schnell ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kommissare bewegen sich zwischen undurchsichtigen Familienverhältnissen und unmoralischen Liebschaften. Dabei stoßen sie auf eine unfassbare Wahrheit ...
