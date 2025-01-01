Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebe geht durch den Magen

SAT.1Staffel 9Folge 2
Liebe geht durch den Magen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 2: Liebe geht durch den Magen

22 Min.Ab 12

Pizza bestellt - Prügel kassiert: Bernie Kuhnt erwacht gefesselt und geknebelt in der Küche eines italienischen Restaurants. Von dem Pizzabäcker Luigi Fighetto fehlt jedoch jede Spur. Wurde er entführt, oder sogar getötet? Auf der Suche nach dem Vermissten stoßen die Kommissare auf mehr als eine skurrile Überraschung.

SAT.1
