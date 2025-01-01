Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Falscher Fuffziger

SAT.1Staffel 9Folge 30
Falscher Fuffziger

Falscher FuffzigerJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 30: Falscher Fuffziger

22 Min.Ab 12

Der Obdachlose Fred Neumann wird tot in der Fußgängerzone aufgefunden. Da es sich dabei um Mord handelt, übernehmen die Kommissare und suchen im direkten Umfeld des Toten nach Antworten. Als sie bei ihm 300 Euro Falschgeld finden, wird der Fall kompliziert. Wie kam der Tote zu dem Falschgeld, und führt die Antwort auf diese Frage zu seinem Mörder?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen