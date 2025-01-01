Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Falscher Fuffziger
22 Min.Ab 12
Der Obdachlose Fred Neumann wird tot in der Fußgängerzone aufgefunden. Da es sich dabei um Mord handelt, übernehmen die Kommissare und suchen im direkten Umfeld des Toten nach Antworten. Als sie bei ihm 300 Euro Falschgeld finden, wird der Fall kompliziert. Wie kam der Tote zu dem Falschgeld, und führt die Antwort auf diese Frage zu seinem Mörder?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick