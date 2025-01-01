Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 9
Folge 9: Opfer der Eitelkeit

22 Min.Ab 12

Der muskulöse Tito Lange wird erschlagen aufgefunden. Die Tatwaffe: eine Langhantel. Handelt es sich dabei um einen schrecklichen Unfall oder war es pure Absicht? Die Kommissare begeben sich auf Spurensuche - doch als sich der KTU-Mitarbeiter Amir Malik selbst aufs Laufband stellt, geschieht ein folgenschwerer Unfall ...

