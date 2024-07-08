NOTRUF
Folge vom 08.07.2024: Auf die Kante
44 Min.Folge vom 08.07.2024Ab 12
Ein kräftiger Mann sackt plötzlich zusammen. Was dem Mann fehlt und wie sich sein Kreislauf wieder stabilisieren lässt, stellt das Retterteam um Matthias Jansen vor eine große Herausforderung. - Nichts als Unfug hat eine Clique von arbeitslosen jungen Erwachsenen im Kopf. Der Versuch des Jüngsten sich zu behaupten, endet mit einem dramatischen Rettungseinsatz. - Als Birgit Keuch ihren Ehemann blutüberströmt zuhause vorfindet, wählt sie sofort den Notruf.