NOTRUF

Ins Fleisch geschnitten

SAT.1Folge vom 19.07.2024
Ins Fleisch geschnitten

Ins Fleisch geschnittenJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 19.07.2024: Ins Fleisch geschnitten

45 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Eine ältere Dame hat monatelang Schmerzen ignoriert und bekommt jetzt die Rechnung dafür. Kann Christian Manshen noch rechtzeitig eingreifen? - Drama an der Fleischtheke: Durch eine Unachtsamkeit schneidet sich eine junge Fleischereifachverkäuferin an der Wurstmaschine in den Finger. Doch die Wunde ist deutlich tiefer als Rettungssanitäter Jo Bungarz zunächst annimmt. - Wespenstich mit dramatischen Folgen: Ein entspannter Sommertag endet für eine Familie in einer Katastrophe.

