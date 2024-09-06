NOTRUF
Folge vom 06.09.2024: Wie ätzend
43 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Beim Aufräumen zieht sich ein Mann heftige Verbrennungen zu. Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt stehen vor einem Rätsel, denn angeblich hat der Mann keine Ahnung, woher diese stammen. - Mitten im Supermarkt wird einer Hochschwangeren übel und sie spürt ein besorgniserregendes Druckgefühl in der Brust. - Als der 18-jährige Jonas Pfiff beim Aufräumen einen übrig gebliebenen Böller findet, explodiert der Feuerwerkskörper in seiner Hand.