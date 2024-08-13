NOTRUF
Folge vom 13.08.2024: Tango Charly
43 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Nach einem schweren Verkehrsunfall verschlechtert sich der Zustand des Fahrers rapide. Ob die Retter es unter Zeitdruck schaffen, den Patienten aus dem Wrack zu befreien und ihm das Leben zu retten? - Ein ungewöhnlicher Einsatz für Notfallsanitäterin Franziska Bender, denn eine Frau kann dank ihres Hundes voraussagen, dass sie gleich die Hilfe der Sanitäter brauchen wird. - Ein Skat-Abend endet mit einem Einsatz für Notfallsanitäter Mike Rauch.