NOTRUF
Folge vom 07.05.2024: Daumen hoch
Der erste Arbeitstag eines Tischlers endet in einer Katastrophe: Notfallsanitäter Markus Kosch muss nicht nur seinen Patienten versorgen, sondern auch nach einem verschwundenen Körperteil suchen. - Heftige Wehen: Eine schwangere Frau muss sofort ins Krankenhaus. Rettungssanitäterin Jane Lang trifft eine schwerwiegende Entscheidung. - Und: Eine 55-jährige Mutter freut sich auf einen der seltenen Besuche ihres Sohnes. Doch was dann passiert, endet mit einem dramatischen Notruf.