NOTRUF
Folge vom 29.04.2024: Tipp Tipp Tunnelblick
43 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12
Ein kurzer Blick aufs Handy, ein Telefonat am Steuer - und schon ist es passiert. Ein Unfall, der nicht nur das Leben von Mutter und Kind auf den Kopf stellt. - Ein halluzinierender und aggressiver Jugendlicher stellt Notarzt Richard Adler vor ein Rätsel: Welche Substanz hat der junge Mann konsumiert? - Und: Eine wilde Mountainbike Tour endet mit einem dramatischen Unglück. Doch noch rätselhafter ist das Verhalten des Verletzten beim Eintreffen der Rettungskräfte.