NOTRUF

SAT.1Folge vom 09.07.2025
23 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "NOTRUF". // Vermisst nach Reitunfall: Als ihre Zwillingsschwester Lina von einem Reitausflug nicht zurückkehrt, befürchtet Clara Dreher das Schlimmste! Die eilig alarmierten Retter um Andrea Krehan machen sich auf die mühsame Suche nach der Vermissten und erleben eine unglaubliche Überraschung ...

