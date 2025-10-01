Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 1: Brandzeichen
42 Min.Ab 12
FBI-Agent Don Eppes will einen Serienvergewaltiger zur Strecke bringen, doch ihm fehlt jegliche Spur. Sein Bruder Charlie, ein Mathematikgenie, entwickelt eine Gleichung, mit deren Hilfe er die Basis des Täters errechnen kann. Obwohl Don den Fähigkeiten seines Bruders eher skeptisch gegenübersteht, lässt er sich auf die ungewöhnliche Ermittlungsmethode ein. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Täter hat bereits sein nächstes Opfer ausgewählt ...
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
