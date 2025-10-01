Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 8: Identitätskrise
41 Min.Ab 12
Trevor Riley, vom FBI wegen Investmentbetrugs gesucht, wird erdrosselt in seiner Wohnung aufgefunden. Die Tat erinnert an den Mord an Lisa Bayle, der vor einem Jahr passierte. Ihr Mörder Cliff Howard sitzt allerdings in Haft. In Don kommen Zweifel an Howards Schuld hoch, und er bittet Charlie, den Fall Bayle neu zu überprüfen. Dabei stoßen sie auf Rileys Nachbarn Mark Andric, einen - wie sich herausstellt - ehemaligen serbischen Leutnant, der eine Affäre mit Lisa Bayle hatte ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
