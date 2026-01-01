Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Paramount GlobalStaffel 1Folge 5
Folge 5: Primzahlen

40 Min.Ab 12

Die kleine Emily wird an ihrem Geburtstag von zwei Clowns entführt. Schnell stellt Charlie fest, dass die Entführer es nicht auf ein Lösegeld abgesehen haben, sondern auf eine mathematische Formel, die Emilys Vater Ethan Burdick seit geraumer Zeit zu lösen versucht. Auf die Lösung dieser Formel ist nicht nur ein hohes Preisgeld ausgesetzt, man kann damit auch sämtliche Verschlüsselungen im Internet decodieren. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

Paramount Global
