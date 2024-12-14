Die zerstückelte DonauleicheJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 5: Die zerstückelte Donauleiche
49 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 16
Esternberg bei Schärding, 30.12.2006. Fährmänner sind mit ihrem Boot auf der Donau unterwegs und entdecken Leichenteile, die im Wasser treiben. Die Polizei vermutet dahinter das Werk eines Jägers oder Chirurgen, denn die Köperteile sind fachgerecht voneinander getrennt worden. Ein mysteriöser Fall, der durch die Medien geht.
