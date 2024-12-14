Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Die zerstückelte Donauleiche

PULS 4Staffel 7Folge 5vom 14.12.2024
Die zerstückelte Donauleiche

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 5: Die zerstückelte Donauleiche

49 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 16

Esternberg bei Schärding, 30.12.2006. Fährmänner sind mit ihrem Boot auf der Donau unterwegs und entdecken Leichenteile, die im Wasser treiben. Die Polizei vermutet dahinter das Werk eines Jägers oder Chirurgen, denn die Köperteile sind fachgerecht voneinander getrennt worden. Ein mysteriöser Fall, der durch die Medien geht.

Österreichs schockierendste Verbrechen
Österreichs schockierendste Verbrechen

Österreichs schockierendste Verbrechen

