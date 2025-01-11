Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Ripper von Rohrbach

PULS 4Staffel 7Folge 9vom 11.01.2025
Der Ripper von Rohrbach

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 9: Der Ripper von Rohrbach

48 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 16

Rohrbach in Oberösterreich, 2010. Innerhalb eines Jahres werden zwei Frauenleichen in dem Ort gefunden - ein Schock für die kleine Gemeinde. Das erste Opfer ist die 60-jährige Margarethe H., die Stich-und Schnittverletzungen aufweist. Nur wenige Monate später wird die 45-jährige Andrea F. tot in ihrer Wohnung entdeckt. Ihr Körper ist brutal zugerichtet und mit Blumen drapiert. Ein Handy liefert eine erste heiße Spur und Überraschungen, die selbst die Polizei nicht glauben kann.

