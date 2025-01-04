Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 8: Blutiges Neujahr
50 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 16
Zwischen dem 1. und 8. Januar 2023 gibt es in Wien drei Mordopfer zu beklagen: Ein angesehener Apotheker, ein junger Iraker und eine Mutter von zwei Kindern werden brutal umgebracht. Sind die Morde das Werk eines psychopathischen Serienkillers? Die Polizei tappt anfangs komplett im Dunkeln. Erst eine sonderbare Begegnung, die der Journalist Stephan Holzmeister mit einem Betrunkenen an einem der Tatorte hat, bringt die Polizei auf die richtige Fährte.
