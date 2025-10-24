Off Air - ganz privat: Mit Philipp IsterewiczJetzt kostenlos streamen
Off Air - ganz privat
Folge 2: Off Air - ganz privat: Mit Philipp Isterewicz
31 Min.Ab 6
Coming-out, Datingleben und sein größter Halt - Newsmoderator Philipp Isterewicz spricht offen über Mut, Liebe und Authentizität. Er erzählt, wie er sein Coming-out erlebt hat, welche Rolle Vertrauen und Selbstakzeptanz in seinem Leben spielen - und was ihm heute wirklich Halt gibt, privat wie beruflich.
