Off Air - ganz privat: Mit Alina Merkau

SAT.1Staffel 1Folge 4
30 Min.Ab 6

Unsere Moderatorin Alina Merkau hat vor drei Monaten gemeinsam mit ihrer Familie den großen Schritt gewagt: Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer - ein Jahr auf Ibiza! In diesem sehr persönlichen "Off Air - ganz privat"-Interview erzählt Alina, wie es ihr und ihrer Familie auf der Insel bisher ergangen ist - zwischen Sorgen und Sehnsucht, Glücksmomenten und neuen Routinen.

SAT.1
