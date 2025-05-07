Beyond Business – der Podcast von Eric Demuth und Christian Wolf Live on StageJetzt kostenlos streamen
OMR25
Folge 15: Beyond Business – der Podcast von Eric Demuth und Christian Wolf Live on Stage
40 Min.Ab 12
Eric Demuth (Bitpanda) und Christian Wolf (More Nutrition) bringen ihren Beyond Business Cast live auf die OMR-Bühne! Keine leeren Phrasen, kein Bullshit – nur ehrliche Gespräche über Unternehmertum, Investments, Innovationen und gesellschaftliche Entwicklungen. Auf der Bühne geben sie exklusive Einblicke in ihre unternehmerische Journey, sprechen über ihre größten Learnings, Herausforderungen und Entscheidungen, die sie dorthin gebracht haben, wo sie heute stehen. Ehrlich, direkt und ohne Filter.
