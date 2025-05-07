Wie ChatGPT die Welt eroberte: Nicholas Turley aus Schleswig-Holstein ist einer der führenden Köpfe bei OpenAIJetzt kostenlos streamen
OMR25
Folge 13: Wie ChatGPT die Welt eroberte: Nicholas Turley aus Schleswig-Holstein ist einer der führenden Köpfe bei OpenAI
Über kaum ein Thema wird in den vergangenen Tagen und Wochen so intensiv diskutiert, wie über Künstliche Intelligenz. Wer will wen übernehmen, wo wird wie reguliert, hat ChatGPT das Zeug dazu, zum nächsten Gatekeeper nach Google und den sozialen Medien zu werden? Das sind nur einige der großen Fragen, die sich die Branche auch mit Blick auf KI-Chatbots gerade stellt. Was viele in diesem Zusammenhang nicht wissen: Die Antwort auf diese Frage hängt entscheidend von einem Deutschen aus Itzehoe in Schleswig-Holstein ab: Nicholas Turley. Als Head of Product bei ChatGPT führt er bei OpenAI alle "user facing product teams". Seine bisherige Bilanz liest sich ganz passabel: "Hat ChatGPT von der Markteinführung zu Hunderten Millionen aktiven Benutzern, Milliardenumsätzen und zur achtbeliebtesten Site der Welt geführt", wie auf seinem Linkedin-Profil nachzulesen ist. Es dürfte nur wenige Menschen geben, die aktuell einen besseren Blick in den Maschinenraum eines der relevantesten KI-Modelle der Welt haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick