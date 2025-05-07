Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baustellen-Doku Bahnsinn Riedbahn: Wie die Deutsche Bahn Branded Entertainment neu denkt

brandedcampaigns4Staffel 1Folge 5
Staffel 1Folge 5

Folge 5: Baustellen-Doku Bahnsinn Riedbahn: Wie die Deutsche Bahn Branded Entertainment neu denkt

25 Min.Ab 12

“117 Kilometer neue Gleise. 152 neue Weichen. Und 84,7 Millionen, die glauben, dass wir scheitern”, so beginnt „Bahnsinn Riedbahn”. Die Bahn-Doku ist ein authentischer Blick in den Maschinenraum der Deutschen Bahn – und ein gutes Beispiel für innovatives Branded Entertainment. Nicole Mommsen, Kommunikations- und Marketingchefin der Deutschen Bahn, gibt im Firesidechat exklusive Einblicke in die Entstehungsgeschichte der mehrteiligen Doku-Serie über das Mammutprojekt Riedbahn-Generalsanierung. Sie verrät, wie Longform-Formate zum Imagewandel beitragen können, wie es die Doku-Serie auf die Streaming-Plattform Joyn geschafft hat und was Branded Content heutzutage mitbringen muss, um die Menschen zu erreichen.

