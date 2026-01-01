Der Hype um Schach – wie können Marken mitspielen?Jetzt kostenlos streamen
OMR25
Folge 4: Der Hype um Schach – wie können Marken mitspielen?
37 Min.Ab 12
Schach ist gerade in einer absoluten Hype-Phase. Über 600 Millionen Menschen weltweit spielen Schach. Die große Plattform Chess.com verzeichnet über 200 Millionen Nutzende. Magnus Carlsen ist ein Superstar. Auf der Bühne spricht Stefan Kastenmüller mit Daniel Rensch, Chief Chess Officer bei Chess.com über das Business. Dann kommen die Schach-Influencer Levy Rozman und Anna Cramling dazu und erzählen, wie Marken vom Schach-Hype profitieren können.
