Eine großartige Flucht! - Ruffy's Elephant Gun bringt die WendeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 21.07.2026: Eine großartige Flucht! - Ruffy's Elephant Gun bringt die Wende
24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
De Flamingos Heimtücke bringt Ruffy in eine prekäre Lage. Die vermeintliche Abkürzung durch den alten Bergstollen steht unter Wasser. Da er von einer Teufelsfrucht gegessen hat, droht der Schacht zu seinem nassen Grab zu werden ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation