Der zweite Samurai! - Kanjuro des AbendschauersJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 22.07.2026: Der zweite Samurai! - Kanjuro des Abendschauers
24 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Kinemon, der noch immer auf der Müllhalde unter dem Spielzeughaus gefangen ist, macht eine wundersame Entdeckung: Hinter einer falschen Wand findet er seinen alten Freund Kanjuro und mit ihm einen Ausweg aus seiner misslichen Lage.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation