Die Prinzessin der Zwerge! - Mansherry in GefangenschaftJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 23.07.2026: Die Prinzessin der Zwerge! - Mansherry in Gefangenschaft
24 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Franky gelingt es, die Tore zur Smile-Fabrik zu öffnen und die gefangenen Zwerge zu befreien. Doch eine Person ist unauffindbar: Prinzessin Mansherry. Verzweifelt machen sich die Widerstandskämpfer auf die Suche nach ihr, doch sie kommen nicht weit. Kyuin, die Leiterin der Fabrik, stellt sich ihnen in den Weg ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation