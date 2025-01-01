One Tree Hill
Folge 1: Heimweh
42 Min.
Die spontane Eheschließung von Haley und Nathan stößt nicht überall auf Verständnis, woraufhin Haley selbst erste Zweifel überkommen, ob die Entscheidung richtig gewesen ist. Indes macht sich Deb große Vorwürfe, weil Dan im Koma liegt. Sie bittet Keith, dass er ihr in der schweren Zeit zur Seite steht. Der eilt sofort herbei, und gerade als sich Keith und Deb in den Armen liegen, erwacht Dan ... Und Lucas ist sich nicht sicher, ob der Weggang aus Tree Hill richtig gewesen ist.
