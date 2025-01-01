One Tree Hill
Folge 10: Gefühlschaos
42 Min.Ab 12
Felix wird allmählich klar, dass er mehr für Brooke empfindet als reine Freundschaft, und auch Brooke muss sich eingestehen, dass sie sich in Felix verliebt hat. Allerdings gibt es noch jemanden, der ein Auge auf sie geworfen hat ... Indes kommt Peyton mit ihrem Leben überhaupt nicht mehr klar. Dann taucht auch noch das Gerücht an der Schule auf, dass sie lesbisch sei. Haley hingegen ist hin- und hergerissen, weil Chris nach New York gehen will. Sie folgt ihm zum Busbahnhof ...
