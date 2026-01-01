One Tree Hill
Folge 2: Sinneswandel
42 Min.
Lucas und Keith sind wieder nach Tree Hill zurückgekehrt. Um das frisch vermählte Pärchen zu feiern, organisiert Lucas gemeinsam mit Peyton und Brooke eine Überraschungsparty. Die Feier ist ein voller Erfolg - einzig Deb kann sich nicht wirklich über die Ehe von Nathan und Haley freuen. Indes bietet Keith seinem Bruder an, das Autohaus zu führen, so lange er krank ist. Der nimmt das Angebot dankend an und generell scheint es, als ob er nun endlich sein Leben ändern will ...
