Ein Raum, viele Funktionen. So findet alles seinen Platz!Jetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 4: Ein Raum, viele Funktionen. So findet alles seinen Platz!
24 Min.Folge vom 04.02.2023Ab 6
Janine und Sebastian bitten Ordnungscoach Isabella um Hilfe. Sie haben einen Raum, der ausschließlich als Abstelllager genutzt wird. Aufgrund ihres unterschiedlichen zeitlichen Lebensstiles kommen die beiden nie dazu, sich um das Zimmer zu kümmern. Jetzt liegt es an Isabella, den Raum komplett neu zu strukturieren.
