Die Influencer-Küche von Ana Kohler und Luca HeublJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 1: Die Influencer-Küche von Ana Kohler und Luca Heubl
26 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 6
Das Infuencer-Paar Ana Kohler und Luca Heubl braucht dringend Hilfe von Ordnungscoach Isabella Franke. Sie lieben ihre Küche und möchten sie eigentlich vielmehr zum gemeinsamen Kochen mit Freunden nutzen. Die Küche hat kein System und gerade durch Lucas Fitness Lifestylemüssen dort viele Produkte Platz finden. Dafür hat Isabella jedoch einige Tricks auf Lager!
