Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 2: Chaos in der KiTa
23 Min.Folge vom 17.02.2024Ab 6
Als zweifache Mutter freut sich Isabella sehr auf den Besuch in einer Kita. Im Kreativraum lagern Bastelutensilien, Malsachen und Stifte. Doch Isabellas Herausforderung ist es, dass sowohl die Erzieher:innen, als auch die Kinder alles wiederfinden. Gemeinsam mit den Kindern will Isabella wieder Ordnung in das Chaos bringen und die Kinder zum kreativ werden ermutigen. Werden sie es gemeinsam schaffen?
