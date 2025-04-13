Ordnung auf dem ReiterhofJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 6: Ordnung auf dem Reiterhof
25 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 6
Heute wartet ein spezieller Fall auf Isabella: Sie ist zu Besuch auf dem Reiterhof von Anna. Hier soll sie ein komplettes Reitlager neu strukturieren, da man zwischen all den Pferdedecken und Reiterzubehör keinen Überblick mehr hat. Isabella Franke will Anna den Berufsalltag erleichtern und hat deshalb einiges geplant. Außerdem ist es eine perfekte Gelegenheit für die Expertin, um sich endlich ihrer Angst vor Pferden zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick