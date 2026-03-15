Oscars®-Countdown: Der exklusive Joyn Stream vom Red Carpet mit Steven GätjenJetzt kostenlos streamen
Oscars
Folge 1: Oscars®-Countdown: Der exklusive Joyn Stream vom Red Carpet mit Steven Gätjen
128 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Steven Gätjen berichtet exklusiv vom Red Carpet bei den Oscars® 2026 und trifft für uns zahlreiche Hollywood-Stars auf dem roten Teppich. Sieh Dir jetzt den exklusiv auf Joyn gezeigten Livestream in der Wiederholung an.
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