Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paar Love

Ralf erfährt alles: Kontakt zum Ex und nervige Macken

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 13.07.2022
Ralf erfährt alles: Kontakt zum Ex und nervige Macken

Ralf erfährt alles: Kontakt zum Ex und nervige MackenJetzt kostenlos streamen

Paar Love

Folge 1: Ralf erfährt alles: Kontakt zum Ex und nervige Macken

115 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12

Sabrina und Philipp aus Geisenfeld sind seit drei Jahren zusammen. Häufig steht das Paar gemeinsam im Badezimmer. Da kennt Mann die Morgenroutine seiner Partnerin doch sicher in- und auswendig. Seit fast 30 Jahren sind Diana und Jens aus Winkel liiert. Weiß Jens auf Anhieb das Datum des ersten Dates? Halime und Alexander aus Meerbusch sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar. Laut seiner Freundin ist Alex der Klügere. Doch wie viel traut er Halime beim Allgemeinwissensquiz zu?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paar Love
SAT.1
Paar Love

Paar Love

Alle 1 Staffeln und Folgen