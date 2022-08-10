Macken und Marotten: Ralf erfährt sie alle!Jetzt kostenlos streamen
Paar Love
Folge 5: Macken und Marotten: Ralf erfährt sie alle!
119 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 12
Welcher Mann (er)kennt die Alltagsgeräusche seiner Partnerin? Welches Paar harmoniert am besten miteinander? Sind es Sabrina und Basel aus Meckenheim, die seit zehn Jahren ein Paar und seit vier Jahren verheiratet sind? Oder die seit sechs Jahren unzertrennlichen Alexandra und Kevin aus Dortmund? Und auch Anton und Vanessa aus Weil am Rhein, die seit sechs Jahren Seite an Seite durchs Leben gehen, erheben den Anspruch auf den Hauptgewinn von bis zu 100.000 Euro für sich.
