Verliebt, verlobt, verheiratet: Aber wer kennt seinen Partner wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Paar Love
Folge 2: Verliebt, verlobt, verheiratet: Aber wer kennt seinen Partner wirklich?
114 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 12
Das Tänzerduo Samira und Sanny aus Karlsruhe sind seit vier Jahren ein Paar. Da kennt Samira doch bestimmt den Frauengeschmack ihres Verlobten. Ilona und Ingo aus Gelsenkirchen haben sich vor zehneinhalb Jahren kennengelernt und direkt geheiratet. Eine gute Voraussetzung für den Beziehungstest? Die Studierenden Lena aus Passau und Marcel aus München betreiben ein gemeinsames "Unterwäsche"-Business. Hilft das beim gegenseitigen Einschätzen in Alltagssituationen?
