Staffel 1Folge 4vom 13.08.2015
HongkongJetzt kostenlos streamen
Palina World Wide Weg?
Folge 4: Hongkong
44 Min.Folge vom 13.08.2015Ab 12
Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In der Metropole Hongkong beginnt für die Moderatorin das Großstadt-Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von Hongkong.
