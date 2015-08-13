Zum Inhalt springenBarrierefrei
Palina World Wide Weg?

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 13.08.2015
Hongkong

Folge 4: Hongkong

44 Min.Folge vom 13.08.2015Ab 12

Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In der Metropole Hongkong beginnt für die Moderatorin das Großstadt-Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von Hongkong.

ProSieben

