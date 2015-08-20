Staffel 1Folge 5vom 20.08.2015
Palina World Wide Weg?
Folge 5: Istanbul
42 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12
Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In der Metropole Istanbul beginnt für die Moderatorin das Großstadt-Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von Istanbul.
