Paula und Ina präsentieren: Pornobusiness weltweit
Folge 2: Tokio
30 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 16
Ina Mikkola reist nach Japan - ein Land der Gegensätze. Die Gesellschaft ist gespalten zwischen Patricharchat und Porno-Overload. Trotz der Prüderie der Menschen, gibt es auch Onanie-Kabinen. Ina will herausfinden, wie japanische Pornos Frauen darstellen und ob sich dies auf die Bevölkerung übertragen lässt.
