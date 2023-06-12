Paula und Ina präsentieren: Pornobusiness weltweit
Folge 1: Los Angeles
38 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 16
Die finnische Journalistin Ina Mikkola hat eine Mission: Sie will herausfinden, was Pornos über die sexuelle Identität einer Gesellschaft aussagen. Welche Auswirkungen hat das auf die Menschen- egal ob hinter der Kamera oder davor, live, virtuell oder am Bildschirm. Den Anfang macht Ina in Los Angeles. Sie taucht tief ein in die Produktion typisch amerikanischer Erotikstreifen, trifft Macher und Darsteller und entdeckt, welche neue Sex-Ideen die Branche auf Lager hat.
