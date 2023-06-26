Paula und Ina präsentieren: Pornobusiness weltweit
Folge 3: New York
23 Min.Folge vom 26.06.2023Ab 16
Ina hat noch nicht genug von der amerikanischen Pornoindustrie und fliegt deshalb nach New York und ein zweites Mal nach Los Angeles. Auf ihrer Reise erfährt sie, dass sich die Amerikaner von den alten Klischees trennen und die Pornos vielfältiger und fantasievoller gestalten. Außerdem will die Moderatorin herausfinden, was guter Sex mit harter Arbeit zutun hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick