Paula und Ina präsentieren: Pornobusiness weltweit
Folge 6: Finnland
43 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 16
Inas Lustreise endet in ihrer Heimat Finnland. Dort will sie herausfinden, ob die sympathischen Eigenheiten der Finnen sich auch in der Art, wie sie Pornos produzieren und konsumieren, zeigt. Immerhin steht Amateursex in Finnland besonders hoch im Kurs. Mitmachen statt Zuschauen ist hier angesagt.
