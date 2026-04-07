Weihnachten im PfandhausJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 19: Weihnachten im Pfandhaus
40 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of präsentieren die Pawn Stars die schönsten Momente rund um Weihnachten in Las Vegas.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009