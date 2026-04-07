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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Weihnachten im Pfandhaus

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 19vom 07.04.2026
Weihnachten im Pfandhaus

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 19: Weihnachten im Pfandhaus

40 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of präsentieren die Pawn Stars die schönsten Momente rund um Weihnachten in Las Vegas.

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