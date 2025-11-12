Geschichtsträchtige GitarreJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 56: Geschichtsträchtige Gitarre
40 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum hat es auf eine speziell angefertigte Fender-Gitarre abgesehen. Wieviel Dollar ist ihm das einmalige Stück wert?
